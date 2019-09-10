Россиянки все реже решаются родить ребенка

Суммарный коэффициент рождений I ребенка в РФ по итогам 2018 года снизился до минимального за последние два десятилетия значения. Об этом сказано в опубликованном сегодня Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения».



В мониторинге отмечается: «Суммарный коэффициент первых рождений составил по итогам 2018 года 0,66 ребенка в среднем на женщину. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь единожды - в 1999 году на «дне» нисходящего тренда рождаемости. Вероятнее всего нынешнее снижение отражает процесс откладывания рождения первенцев. В любом случае, все меньше оснований ожидать возвращения в России всеобщей модели семьи "хотя бы с одним ребенком».



Авторы исследования отмечают, что данная ситуация сложилась из-за экономической рецессии, включая продолжающееся с 2014 года снижение реального уровня доходов населения, как и по причине смены поколений репродуктивного возраста.



Подчеркиваются две особенности поколения 1990-х годов. В мониторинге РАНХиГС отмечается: «Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди большого количества однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из «цифровых» поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности».



В прошлом году суммарный коэффициент рождаемости опустился до, в среднем, 1,58 ребенка на женщину.



В период с января по июль 2019 года уровень естественной убыли населения достиг 209,7 тысяч человек. Убыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ускорилась в 1,2 раза. Снижение показателей коснулось 69 субъектов Федерации, в данный период родилось 860,4 тыс. детей, что на 68,5 тыс., или на 7,4%, меньше, чем в аналогичный период прошлого года.