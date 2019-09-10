Boeing начнет выплачивать компенсацию семьям погибших в результате катастроф 737 MAX

Фонд финансовой помощи Boeing, выделенный для родственников жертв, составляет половину от обещанных в июле 100 миллионов долларов «на удовлетворение семейных и общественных потребностей тех, кто пострадал от катастроф».



В компании «Боинг» сообщили, что другая половина фонда будет поддерживать образование и расширение экономических прав и возможностей в пострадавших общинах.



По данным агентства Reuters, сумма составляет 144 500 долларов для семей каждой из 346 жертв рейса Lion Air 610 и рейса Ethiopian Airlines 302, которые разбились с промежутком всего в несколько месяцев.



В июле «Боинг» нанял адвоката Кеннета Файнберга и его коллегу Камиля Бироса, чтобы придумать формулу для определения того, как деньги будут распределяться между скорбящими семьями.



Генеральный директор компании Деннис Муйленбург заявил, что открытие фонда «является важным шагом в наших усилиях по оказанию помощи пострадавшим семьям».



«Недавние трагедии с авиалайнерами 737 MAX тяжело сказываются на всей компании, и мы продолжаем выражать глубочайшие соболезнования семьям и близким всех присутствовавших на борту», - говорится в заявлении Муйленбурга.



«Расплывчато» и «неискренне»



Но новости о фонде не очень понравились многим родственникам жертв.



Боб Клиффорд, представляющий десятки семей, пострадавших в результате крушения рейса Ethiopian Airlines в марте 2019 года, в начале месяца сообщил CNN Business, что предложение о компенсации от «Боинга» было «неискренним» и «расплывчатым».



«Половина фонда помощи – проблема», - сказал он в своем июльском заявлении. «Даже согласившись на выплаты компенсаций, «Боинг» не делает все возможное, потому что компания добавила новый слой неразберихи в эффективное спасение этих семей».



Клиффорд добавил, что, если «Боинг» «хочет оказать реальную помощь семьям, им следует сотрудничать со страховыми партнерами авиакомпании Ethiopian Airlines, чтобы ускорить выплаты».



«Вместо этого они сейчас только усложняют ситуацию», - сказал он.



Майкл Стумо, отец Самья Стумо, который погиб в авиакатастрофе рейса Ethiopian Airlines, заявил в июле Конгрессу, что первоначальное объявление «Боинга» «показалось нам пиар-ходом».

«Они никогда не обращались к семьям, чтобы обсудить их потребности», - сказал он.



Представитель Boeing заявил в июле, что люди, которые принимают средства, не будут обязаны отказываться от права подавать судебный иск против компании. Пресс-секретарь отказался от дальнейших комментариев по поводу продолжающихся судебных процессов против Boeing.



Полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру в марте текущего года после того, как рейс 302 Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после взлета, в результате чего погибли все 157 человек на борту. Это произошло через пять месяцев после крушения рейса Lion Air 610 в октябре 2018 года. Все 189 человек на борту также погибли.



Компания сталкивается с многочисленными судебными процессами и федеральными расследованиями, связанными с 737 MAX, и неясно, когда самолет, который является самым продаваемым самолетом Boeing, получит повторное разрешение на возобновление полетов.



Выступая на конференции инвесторов в начале этого месяца, Муйленбург сказал, что возвращение в небо 737 MAX может происходить поэтапно. «Я думаю, что поэтапное возвращение самолета регуляторами разных стран вполне возможно», - сказал он.



Глава Федерального управления авиации Стивен Диксон заявил в минувший четверг, что, если другие страны не будут готовы к выдаче разрешений на полеты 737 MAX, когда управление уже будет готово, «это может привести к тому, что мы должны будем принять собственное решение».



Компания выразила надежду, что самолет сможет вернуться в небо в начале четвертого квартала текущего года, который начинается в октябре.



По материалам www.edition.cnn.com