В России растет количество мошеннических телефонных звонков с подменой номеров

В текущем году Банком России было направлено операторам связи более 2,5 тысяч телефонных номеров, с которых клиентам банков поступали подозрительные звонки. Операторами в 198 случаях операторами была выявлена подмена номеров банка, по 59 номерам было введено ограничение на использование финансовых услуг, еще 218 номеров были заблокированы. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные регулятора, представленные в ходе консультационного совета по развитию национальной платежной системы.



Первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев сообщил изданию: «Статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров. Например, цифра 198 – это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники».



В российских банках подтвердили рост количества звонков мошенников клиентам с подменой номера банковской организации. По информации банка «Открытие», доля подобных звонков к средине лета составила 35% от общего количества мошеннических звонков.



Сычев отметил, что операторы связи не всегда реагируют на сообщения о звонках мошенников, ссылаясь при этом на отсутствие в законе «О связи» подобной обязанности.



Пресс-служба «Билайна» заявляет о технической некорректности многих сообщений регулятора о мошеннических номерах, а некоторые из предоставленных номеров банки действительно использовали для связи с клиентами.