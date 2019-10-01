Россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать для полного счастья

В среднем, россиянам, чтобы быть счастливыми, нужно зарабатывать ежемесячно 161 тыс. рублей, при этом мужчинам нужно немного больше, чем женщинам. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного порталом по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении информагентства ТАСС.



В материалах исследования сказано: «Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно».



Молодым людям в возрасте до 24 лет достаточно 118 тыс. рублей, а россиянам старше 35 лет нужно уже 172 тыс. рублей. Тем, кто ежемесячно зарабатывает до 30 тыс. рублей достаточно и 117 тыс. рублей, а гражданам, на данный момент зарабатывающим более 80 тыс. рублей, необходимо 238 тыс. рублей.



У жителей Москвы наиболее высокие требования к зарплатам, им для полного счастья ежемесячно нужно 212 тыс. рублей. Второе место занимают жители Владивостока с 205 тыс. рублей, а на третьем – Ростов-на-Дону, которым необходимы 200 тыс. рублей.



Самые невысокие ожидания по зарплате у жителей Липецка, 124 тыс. рублей в месяц, а также в Кирове (120 тыс. рублей) и Оренбурге (115 тыс. рублей).





Опрос проводился с 16 по 26 августа текущего года, в нем приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет.