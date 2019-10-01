ВЦИОМ: практически 10% российских граждан находятся в состоянии постоянного стресса

Доля российских граждан, постоянно находящихся в состоянии стресса, выросла с 3% в 2010 году до 8% в текущем. Об этом говорится в данных проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, которые были предоставлены в распоряжение информагентства ТАСС.



В материалах исследования сказано: «За последние девять лет на 11% увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко (29% в 2010 году и 40% в 2019 году). Также с 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. При этом доля россиян, испытывающих стресс часто, изменилась незначительно (15% в 2010 году и 17% в 2019 году), а тех, кто пребывает в нем постоянно, – увеличилась с 3% до 8%».



Постоянно или часто сталкиваются со стрессами преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет или женщины. Опрошенные мужчины отмечают, что сталкиваются с приводящими к стрессу неприятностями очень редко или практически никогда. В тексте отмечается: «Относительно стратегий выхода из стрессовых ситуаций россияне делятся на две группы: тех, кто преимущественно обращается за помощью (58%), и тех, кто предпочитает искать выход из ситуации самостоятельно, без чьей-либо помощи (42%)».



Россияне борются со стрессом при помощи самоуспокоения (9% опрошенных), 7% пользуются успокоительными средствами, занимаются спортом и путешествуют для снятия стресса по 6%. Каждый 20-й из опрошенных снижает уровень стресса при помощи алкоголя, делится проблемами с близкими или погружается в работу. ВЦИОМ отмечает, что такие же меры россияне в подобной ситуации советовали бы и своим друзьям. Опрос также выявил, что за помощью к профессионалам обращаются всего 12% граждан.



В сообщении сказано: «При семейных проблемах треть россиян обратились бы за советом или помощью к родственникам или родителям (33%), а каждый пятый – к супругу/любимому человеку (21%). Столько же предпочли бы обратиться к друзьям (21%). Еще 5% обратились бы к психологу, столько же – к священнослужителю (5%). При стрессе, нервозности каждый четвертый обратился бы к супругу или любимому человеку (23%), каждый пятый – к родственникам или родителям (18%), каждый десятый – к друзьям (13%). К психологу в такой ситуации уже обратился бы каждый десятый (10%), к священнослужителю – 3%».



Всероссийский инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6 октября текущего года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного опроса. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5% с вероятностью в 95%.