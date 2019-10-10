У Боинга возникли новые проблемы с безопасностью: под ударом более старая версия лайнера 737

Структурные трещины были обнаружены в 38 самолетах модели 737 NG – Next Generation.



Трещины были обнаружены в ходе проверок, проведенных Федеральной авиационной администрацией неделю назад. По данным Boeing, по состоянию на среду было проверено 810 самолетов, а 38 самолетов требуют ремонта по результатам проведенных проверок. Это примерно 5% проверенных самолетов.



Трещины находятся на центральной части фюзеляжа, в месте непосредственного крепления к нему крыльев самолета. По словам источника, знакомого с проблемой, проблема была обнаружена, когда некоторые бывшие в эксплуатации пассажирские лайнеры были разобраны для переоборудования в грузовые самолеты. «Боинг» уведомила ФАА о возникших проблемах, а управление, в свою очередь, дало указание провести инспекции.



В мире уже эксплуатируется около 6800 самолетов 737 NG. Не ясно, сколько из них нужно проверить немедленно.



Новые проблемы появились на фоне продолжающихся усилий компании «Боинг», чтобы добиться одобрения усовершенствований для новейшей версии 737, 737 Max. Полеты всех самолетов 737 Max были запрещены с марта текущего года после двух аварий со смертельным исходом для всех пассажиров и членов экипажа на борту подряд – одна произошла в Эфиопии, а вторая – в Индонезии.



Считается, что две аварии, в которых погибли 346 членов экипажа и пассажиров, были вызваны именно автоматической системой безопасности, установленной на данной модели самолета. Компания Boeing надеялась получить окончательный вариант усовершенствований вызвавшей крушения системы, уже одобренный ФАА еще в начале текущего месяца, но, похоже, контрольная дата будет переноситься еще неоднократно.



Boeing не раскрыл, скольким авиакомпаниям принадлежат те 38 самолетов NG, на которых были обнаружены новые проблемы. Более 100 авиакомпаний эксплуатируют модель самолета, на которую распространяется проверка. Проверяемые авиалайнеры являются версией самолета с одним центральным проходом, который Boeing продавала незадолго до появления 737 Max. В модельный ряд вошли 737-700, 737-800 и 737-900.



Заявление компании Boeing предполагает, что ремонт самолетов NG более прост, чем решение проблемы с возвратом в небо 737 Max. Но и решение проблемы не определяет временные рамки того, насколько долго эти самолеты будут оставаться прикованными к земле.



«Безопасность и качество являются главными приоритетами Boeing. Boeing сожалеет о влиянии этого вопроса на наших клиентов во всем мире, - сказал производитель компании. - «Боинг» активно работает с клиентами ... для разработки плана ремонта и предоставления запасных частей и технической поддержки по мере необходимости. Мы работаем круглосуточно, чтобы обеспечить поддержку, необходимую для скорейшего возвращения всех самолетов в эксплуатацию».



В приказе ФАА говорится, что авиакомпаниям предоставляется срок в одну неделю для проверки самолетов, которые совершили более 30 000 рейсов. У них есть год, чтобы осмотреть самолеты, совершившие как минимум 22 600 рейсов. Даже самолеты с меньшим количеством рейсов, чем указано выше, должны быть проверены после того, как совершат 1000 рейсов с момента выхода приказа 3 октября. Самолет, используемый крупной авиакомпанией, может выполнять от 1200 до 1500 рейсов в течение года.



Пока только две авиакомпании сообщили, что у них есть самолеты, которым необходимо оставаться на земле до решения проблемы. Компания Southwest заявила в среду вечером, что из-за этой проблемы она не выпустила в рейс два из более чем 700 самолетов NG в своем флоте. Она уже провела инспекции на более чем 200 своих самолетов. Бразильская авиакомпания Gol заявила, что на земле останутся 11 принадлежащих ей самолетов.



American Airlines, Delta и United, три из крупнейших американских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты данной модификации, сообщили, что они не обнаружили никаких проблем в самолетах, которые были проверены до сегодняшнего дня. Все они заявили, что ни один из их самолетов не имеет более 30 000 совершенных рейсов, что потребовало бы проведения немедленных проверок.



По материалам www.edition.cnn.com