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Роскомнадзор изучает данные об утечке кредитных историй миллиона граждан РФ
18 октября в 15:42 Общество 0 166 Васильева Елена
Роскомнадзор изучает данные о попавших в открытый доступ кредитных историях миллиона россиян. Об этом информагентству ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Газета «Коммерсантъ» проинформировала о нахождении в открытом доступе кредитных историй российских граждан. Это произошло после ошибки в конфигурации базы данных одного из серверов, принадлежавшем, предположительно, микрофинансовой организации.
В пресс-службе ведомства заявили: «Роскомнадзор будет изучать этот вопрос и при наличии оснований примет меры».
Газета сообщила, что об обнаруженном сервере онлайн-кредитора с кредитными историями более миллиона российских граждан рассказал 16 октября на своей странице в Twitter независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. На сервере находились кредитные истории россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», и данные операторов сотовой связи.
В названии базы есть отсылка к микрофинансовой организации (МФО) «ГринМани», которая выдавала онлайн-кредиты. Основной объем данных, более миллиона записей, принадлежал именно БКИ «Эквифакс». В базе содержались паспортные данные, адреса регистрации и проживания, номера телефонов и информация о кредитах.
На данный момент доступ к информации уже закрыт, но поскольку база данных была долгое время доступна для скачивания, она могла попасть в руки злоумышленников.
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