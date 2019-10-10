Роскомнадзор изучает данные об утечке кредитных историй миллиона граждан РФ

Роскомнадзор изучает данные о попавших в открытый доступ кредитных историях миллиона россиян. Об этом информагентству ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.



Газета «Коммерсантъ» проинформировала о нахождении в открытом доступе кредитных историй российских граждан. Это произошло после ошибки в конфигурации базы данных одного из серверов, принадлежавшем, предположительно, микрофинансовой организации.



В пресс-службе ведомства заявили: «Роскомнадзор будет изучать этот вопрос и при наличии оснований примет меры».



Газета сообщила, что об обнаруженном сервере онлайн-кредитора с кредитными историями более миллиона российских граждан рассказал 16 октября на своей странице в Twitter независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. На сервере находились кредитные истории россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», и данные операторов сотовой связи.



В названии базы есть отсылка к микрофинансовой организации (МФО) «ГринМани», которая выдавала онлайн-кредиты. Основной объем данных, более миллиона записей, принадлежал именно БКИ «Эквифакс». В базе содержались паспортные данные, адреса регистрации и проживания, номера телефонов и информация о кредитах.



На данный момент доступ к информации уже закрыт, но поскольку база данных была долгое время доступна для скачивания, она могла попасть в руки злоумышленников.