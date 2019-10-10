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Подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка сотрудник НСВ будет уволен
Сегодня в 15:24 Общество 0 125 Васильева Елена
Сотрудник «Национальной службы взысканий» (НСВ), которого подозревают в краже персональных данных банковских клиентов, в том числе и клиентов Сбербанка, будет уволен. Об этом сообщила сегодня информагентству ТАСС пресс-служба компании.
Представитель пресс-службы НСВ заявила: «Сотрудник будет уволен. По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента».
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