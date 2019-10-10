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Роспотребнадзор дал советы для уменьшения риска инсульта
29 октября в 13:24 Общество 0 281 Васильева Елена
Специалисты Роспотребнадзора советуют получасовые физические нагрузки пять раз в неделю, а также здоровый рацион питания для снижения уровня риска инсульта. Об этом надзорное ведомство сообщило сегодня на своем официальном сайте.
В сообщении сказано: «Простой способ снизить риск развития инсульта - увеличить интенсивность и продолжительность своей ежедневной физической активности. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%».
В ведомстве также рекомендуют здоровое питание: «Существенно снижает риск инсульта рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы».
Данные ведомства также свидетельствуют о том, что каждый шестой инсульт случается на фоне стресса или депрессии, а каждый пятый – случается на фоне сахарного диабета II типа. В Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, постоянно следить за весом.
В надзорном ведомстве добавили: «Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела».
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