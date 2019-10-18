Facebook: 100 разработчиков приложений получали нелегальный доступ к пользовательским данными в течение нескольких месяцев

Компания утверждает, что до 100 разработчиков приложений могли получить доступ к пользовательским данным, включая имена и изображения профилей, через программный интерфейс групп Facebook.



После откровений, касающихся Cambridge Analytica в апреле 2018 года, Facebook внес изменения в свое программное обеспечение, ограничивая объем информации, которую приложения могут собирать от пользователей Facebook. Изменения были направлены на ограничение того, какую информацию приложения могут собирать у пользователей Facebook. Но ряд сторонних разработчиков «сохранили доступ к информации о членах группы, такой как имена и изображения профилей в связи с деятельностью группы, из API групп, дольше, чем мы предполагали», говорится в сообщении, которое Facebook разместила в своем блоге.



Не сразу выяснилось, сколько пользователей Facebook или членов групп могло быть затронуто этой проблемой. Facebook отказался поделиться численной оценкой с CNN.



Facebook подтвердил, что по крайней мере 11 разработчиков программного обеспечения получили доступ к информации в течение последних 60 дней, хотя в ней говорится, что «никаких доказательств злоупотребления не было». С тех пор Facebook аннулировала их доступ к данной информации и проведет аудиты 11 разработчиков, чтобы убедиться, что они удаляют любые данные, которые они собрали ненадлежащим образом.



На вопрос, могут ли эти 11 разработчиков столкнуться с карательными последствиями, в Facebook ответили CNN: «Проблема не в том, что разработчики делают что-то не так, а в том, что Facebook разрешает доступ дольше, чем следовало бы».



Раскрытие данной информации является последним в череде признаний со стороны Facebook, поскольку компания пытается обелить свои методы обработки данных, которые были предметом урегулирования на сумму в 5 миллиардов долларов со стороны Федеральной торговой комиссии ранее в этом году. В сентябре компания заявила, что приостанавливает десятки тысяч приложений из-за своей внутренней проверки.



«Новая структура в рамках нашего соглашения с Федеральной торговой комиссией означает большую ответственность и прозрачность в том, как мы создаем и поддерживаем продукты, - написала компания Facebook в своем блоге. - Поскольку мы продолжаем работать над этим процессом, мы ожидаем найти больше примеров того, как мы можем улучшить либо с помощью наших продуктов, либо путем изменения способа доступа к данным».



По материалам www.edition.cnn.com