Миллениалы будут зарабатывать меньше предшественников и умирать раньше них

Миллениалы, рожденные между 1981 и 1996 годами, отличаются слабым здоровьем и высоким уровнем смертности по сравнению с предыдущим поколением. К такому выводу пришли эксперты в докладе, который опубликовала Blue Cross Blue Shield Association, объединяющая 36 страховых компаний США.



В публикации сказано: «Миллениалы сталкиваются с ухудшением состояния здоровья быстрее представителей предыдущего поколения в том же возрасте». Эксперты выявили у представителей этого поколения целый ряд проблем, среди которых, гиперактивность, склонность к депрессиям, высокий уровень холестерина и гипертония.



Специалисты предупреждают: «Без вмешательства уровень смертности миллениалов может вырасти более чем на 40% по сравнению с представителями поколения X [рожденными между 1961 и 1981 годом] в том же возрасте».



Авторы доклада заявляют, что в будущем это приведет к росту расходов на здравоохранение. При самом пессимистичном сценарии затраты миллениалов на медицину возрастут, в сравнении с предыдущим поколением в сопоставимом возрасте, на 33%.



Слабое здоровье будет неизбежно отражаться на экономическом вкладе миллениалов: они столкнутся с более медленным ростом дохода, безработицей и экономическим неравенством.