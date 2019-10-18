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Миллениалы будут зарабатывать меньше предшественников и умирать раньше них
Сегодня в 16:57 Общество 0 79 Васильева Елена
Миллениалы, рожденные между 1981 и 1996 годами, отличаются слабым здоровьем и высоким уровнем смертности по сравнению с предыдущим поколением. К такому выводу пришли эксперты в докладе, который опубликовала Blue Cross Blue Shield Association, объединяющая 36 страховых компаний США.
В публикации сказано: «Миллениалы сталкиваются с ухудшением состояния здоровья быстрее представителей предыдущего поколения в том же возрасте». Эксперты выявили у представителей этого поколения целый ряд проблем, среди которых, гиперактивность, склонность к депрессиям, высокий уровень холестерина и гипертония.
Специалисты предупреждают: «Без вмешательства уровень смертности миллениалов может вырасти более чем на 40% по сравнению с представителями поколения X [рожденными между 1961 и 1981 годом] в том же возрасте».
Авторы доклада заявляют, что в будущем это приведет к росту расходов на здравоохранение. При самом пессимистичном сценарии затраты миллениалов на медицину возрастут, в сравнении с предыдущим поколением в сопоставимом возрасте, на 33%.
Слабое здоровье будет неизбежно отражаться на экономическом вкладе миллениалов: они столкнутся с более медленным ростом дохода, безработицей и экономическим неравенством.
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