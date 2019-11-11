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Комнатные растения плохо очищают воздух в помещении

11 ноября в 12:07 Общество 0 232 Васильева Елена
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Принято считать, что комнатные растения хорошо справляются с очисткой воздуха в помещениях. Это утверждение, однако, оказалось неверным, поскольку данные, на которых были основаны эти выводы, получили в далеких от реалий обычной жизни условиях полностью изолированных помещений. Такие выводы американские ученые получили в результате изучения проведенных на данную тему исследований. Статья с результатами исследований была опубликована научным изданием Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Авторами статьи были изучены 12 опубликованных за последние 30 лет исследований данной темы. Результатом данного исследования стал вывод, что очищающая сила растений – миф, появившийся после эксперимента 1089 года, направленного на выявление способов обезопасить космонавтов МКС. Ученые тогда выяснили, что растения прекрасно справлялись с удалением из воздуха радиоактивных элементов, являющихся потенциальными возбудителями рака.

Все эти опыты, однако, проводились в абсолютно изолированных лабораторных условиях, которые разительно отличаются от условий в домах и квартирах. Поэтому ученые заявили, что эти выводы совершенно не подходят для обычных бытовых условий.

Авторы статьи считают, что для очистки воздуха в жилых помещениях гораздо лучше подходит обычное проветривание, поскольку для того, чтобы благотворное влияние растений было сопоставимо с результатами проветривания, на квадратный метр помещения нужно разместить от 100 до 10 тысяч растений.
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