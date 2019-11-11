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С нового года увеличится размер «декретных»
13 ноября в 12:20 Общество 0 282 Васильева Елена
Максимальная сумма выплаты по беременности и родам увеличится за 140 дней отпуска до 322 тысяч рублей. В текущем году размер выплаты превысил 301 тысячу рублей. Сегодня об этом сообщила информагентству ТАСС пресс- служба Фонда социального страхования (ФСС).
В фонде рассказали: «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рублей».
Максимальные выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет вырастут до практически 28 тысяч рублей вместо выплачиваемых в текущем году 26 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
При расчете размера пособия учитывается зарплата за два предыдущих года, однако не выше уровня предельной базы. Для начисления страховых взносов в ФСС в 2018 году предельная база составляла 815 тысяч рублей, а в текущем – уже 865 тысяч рублей, что и позволило увеличить максимальные суммы выплат по беременности и родам, и размер ежемесячного пособия по уходу ха ребенком в возрасте до полутора лет, пояснили в Фонде социального страхования.
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