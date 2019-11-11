Эксперт: сокращенное время продажи алкоголя снизит его потребление в России

Федеральный проект «Трезвая Россия» высказался в поддержку предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении интервала реализации алкогольных напитков в России до 22:00. Руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что реализация данной инициативы снизит объемы потребления алкоголя населением.



Газета «Известия», ссылаясь на направленные ОНФ в российское правительство, Минтруд, Минздрав и другие ведомства письма, сообщила о предложении ОНФ внести соответствующие поправки в «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», которым на данный момент разрешена продажа алкогольных напитков с 08:00 до 23:00 по местному времени.



Хамзаев сообщил корреспонденту ТАСС сегодня: «Мы в проекте «Трезвая Россия» поддерживаем данную инициативу. Считаем ее всецело нужной и необходимой с точки зрения сокращения объемов потребления алкоголя в стране, а также сокращения криминогенной статистики – ДТП, травматизм, бытовые конфликты, поножовщина и другие преступные действия, в том числе в молодежном секторе. Этот дополнительный час – хорошая мера, которая должна рассматриваться в комплексе. Это также положительно скажется на достижении целей, поставленных в нацпроектах «Здравоохранение» и «Демография».



Он заявил о введении в некоторых регионах, по инициативе местных властей, подобного временного ограничения реализации алкоголя. Такими регионами стали Санкт-Петербург, Удмуртия, Чеченская Республика и другие. В «Трезвой России» заявили также о необходимости особое внимание уделять реализации контрафактной продукции.



Хамзаев пояснил: «Для того, чтобы побороть контрафакт, нужно ввести депозит для магазинов, которые хотят торговать алкоголем, для приобретения лицензии у государства. В некоторых странах такие депозиты примерно $250 тыс., в России депозит для магазинов, желающих торговать алкогольной продукцией, должен быть около 5 млн рублей. Если будут какие-то нарушения со стороны магазина, то эти деньги и лицензия сгорают». Он также добавил, что за торговлю алкоголем без лицензии необходимо ввести уголовное наказание.



Федеральный проект «Трезвая Россия» стартовал в 2012 году. Его целью является решение проблемы алкоголизма и наркомании в России.