Россиян будут штрафовать за любой шум в ночное время

Советом Федерации было внесено предложение об установлении ответственности за любые нарушения тишины и покоя граждан ночью в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на письмо Совфеда, направленное в комиссию, занимающуюся разработкой проекта нового кодекса.



Совфед, по сведениям издания, выступил с предложением о дополнении 14 главы документа статьей об установлении ответственности за любые, вне зависимости от уровня производимого шума, действия, которыми нарушается право граждан на покой и тишину в ночное время – с 23:00 до 07:00. К подобным действиям относятся громкое пение или применение звуковоспроизводящих устройств. Физические лица за подобные нарушения будут штрафоваться на сумму от одной до трех тысяч рублей.



Под действие данной статьи не подпадут связанные с ликвидацией ЧС, пресечением правонарушений, религиозными праздниками или массовыми мероприятиями нарушения тишины.



Сейчас ответственность за шум уже установлена во всех субъектах РФ. Нарушением тишины считаются крики, строительные работы или игра на музыкальных инструментах. На данные нарушения полиция реагирует только в случае заключения с региональными властями соглашения по подобным правонарушениям, а они заключены только в 28 регионах страны.



Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова пояснила «Известиям», что такая ситуация привела к тому, что нарушения тишины в ночное время в целом ряде регионов остаются безнаказанными. Внесение ответственности за любые шумы в ночное время снимет данную проблему.