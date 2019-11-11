Практически половина российских мужчин готовы выходить в декрет

Почти половина мужчин, принявших участие в опросе, готовы выходить в декретный отпуск вместо матери ребенка. Об этом говорится в исследовании, проведенном среди более 10,6 тысяч россиян, являющихся пользователями проекта «Дети Mail.ru». опрос проводился с 15 по 20 ноября.



В результатах опроса сказано: «В парах почти всегда в отпуск по уходу за ребенком уходят женщины – 94%. При этом 46% опрошенных признались, что в их семье мужчина готов выйти в декрет, половина из которых сделают это только «в крайнем случае». Однако 38% все-таки не решатся на такой шаг».



Результаты опроса свидетельствуют также и о том, что на больничном с ребенком остаются практически две трети женщин (75%). Помощь родителям оказывают 12% бабушек и дедушек, в 9% пар родители берут больничный по очереди, и всего в 8% семей во время болезни ребенка с ним остается отец.



Распределение обязанностей по дому между мужчиной и женщиной стало отдельным блоком опроса. Респонденты в ходе исследования одной фразой описывали распределение обязанностей в своих семьях. Практически половина (49%) опрошенных заявили, что домашними обязанностями и детьми занимается женщина, а мужчина несет ответственность за финансовое обеспечение семьи. Треть (34%) респондентов признали равное распределение семейных обязанностей, включая уход за детьми. В 16% семей на женщине лежит не только забота о детях, но и финансовое обеспечение семьи. А модель семьи «мама-добытчик, папа-домохозяин» принята всего у 5% респондентов.



Аналитики сообщают: «Основными обязанностями мамы, согласно полученным данным, являются приготовление еды (88%), стирка (87%), помощь с домашним заданием (64%) и укладывание спать (64%). Также мамы гуляют с детьми (58%), купают их (57%), организуют досуг (56%) и творческие занятия (55%), провожают в сад или школу (53%). Папы, в свою очередь, чаще всего отвечают за сопровождение ребенка в сад или школу (43%), прогулки (42%), походы в театр, кино или музеи (37%). Кроме того, мужчины помогают детям с домашним заданием (30%), готовят еду (28%) и укладывают спать (27%)».



Что касается семейного бюджета, то более половины респондентов (55%) отметили, что мужчина зарабатывает больше. Женщины вносят в семейный бюджет большую сумму в 26% семей, а в 21% респонденты указали на приблизительно одинаковый доход у обоих партнеров.



Опрос также выявил, что в 86% российских семей большую часть времени дети проводят с мамами. С отцами дети чаще проводят время 22% детей, а еще 20% – с бабушками или дедушками. Только в редких случаях дети максимальное количество времени проводят с нянями, старшими братьями или сестрами.