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Компания Google уволила четырех сотрудников из-за предполагаемых проблем с безопасностью данных
26 ноября в 14:21 Общество 0 282 Васильева Елена
Последнее подобное событие произошло в понедельник, когда Google разослала всем сотрудникам по электронной почте письмо с описанием своего решения об увольнении четырех сотрудников за якобы имевшее место нарушение политики компании о безопасности данных. Google подтвердила содержание электронного письма под названием «Защита наших данных», которое было впервые получено и опубликовано агентством Bloomberg.
В электронном письме описывались некоторые действия, предположительно предпринятые уволенными сотрудниками, включая доступ к календарям других сотрудников и обмен информацией об их местонахождении с внешними источниками. Оно было разослано от имени Службы безопасности и расследований компании Google.
Компания отказалась от комментариев, помимо подтверждения содержания электронного письма.
Эта новость появилась на фоне того, что сотрудники Google продолжают участвовать в акциях протеста и организованных забастовках по таким вопросам, как обработка компанией обвинений в сексуальных домогательствах против руководителей, неадекватные действия в отношении изменения климата, выполнение военных контрактов и потенциальное развитие службы цензуры в поисковых системах Китая.
В пятницу демонстранты собрались возле штаб-квартиры Google в Сан-Франциско в рамках акции протеста сотрудников, требуя от Google снова нанять двух сотрудников, которых отправили в административный отпуск. В понедельник одна из двух сотрудниц, Ребекка Риверс, написала в Твиттере, что ей только что сообщили, что ее увольняют.
«Этими увольнениями Google наращивает незаконное возмездие против работников, участвующих в правозащитной организации, - говорится в заявлении работников, выступающих против политики Google. - Это классическое уничтожение профсоюзов, слегка прикрытое жаргоном технической индустрии, и мы не будем этого поддерживать».
По материалам www.edition.cnn.com
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