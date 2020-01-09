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Установлен новый порядок поверки счетчиков

8 января в 13:30 Общество 0 437 Карина Мелова
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Согласно новым правилам Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оформленные на бумаге документы о проведении поверки измерительных приборов теряют свою прежнюю значимость, но продолжают выдаваться по требованию. Вместо них юридическую силу получают данные, которые уполномоченный специалист обязан зафиксировать в первые 24 часа после выполнения поверки в реестре ФГИС «Аршин». Собственник счетчика сможет ознакомиться с этой информацией в системной рубрике «Сведения о результатах поверки средств измерений», введя заводской номер измерительного прибора. Помимо этого, система предоставляет данные о сроках очередной поверки.

Сотрудники ведомства уверены, что подобные нововведения уменьшат вероятность обмана и принуждения мошенниками граждан к проведению несвоевременной поверки или замены измерительного прибора. При этом Алексей Абрамов, глава Росстандарта, заявляет о том, что одновременная фиксация результатов контроля счетчиков на бумаге в некоторых случаях приводит к выдаче фальшивых документов и «выполнению» вымышленных метрологических действий. Он говорит о необходимости полного перехода к использованию электронного реестра ФГИС «Аршин» с целью избежания подобных ситуаций.

Правила о первостепенной важности внесения данных о поверке счетчика в электронный реестр получат законную силу в сентябре 2020 г.
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