Установлен новый порядок поверки счетчиков

Согласно новым правилам Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, оформленные на бумаге документы о проведении поверки измерительных приборов теряют свою прежнюю значимость, но продолжают выдаваться по требованию. Вместо них юридическую силу получают данные, которые уполномоченный специалист обязан зафиксировать в первые 24 часа после выполнения поверки в реестре ФГИС «Аршин». Собственник счетчика сможет ознакомиться с этой информацией в системной рубрике «Сведения о результатах поверки средств измерений», введя заводской номер измерительного прибора. Помимо этого, система предоставляет данные о сроках очередной поверки.



Сотрудники ведомства уверены, что подобные нововведения уменьшат вероятность обмана и принуждения мошенниками граждан к проведению несвоевременной поверки или замены измерительного прибора. При этом Алексей Абрамов, глава Росстандарта, заявляет о том, что одновременная фиксация результатов контроля счетчиков на бумаге в некоторых случаях приводит к выдаче фальшивых документов и «выполнению» вымышленных метрологических действий. Он говорит о необходимости полного перехода к использованию электронного реестра ФГИС «Аршин» с целью избежания подобных ситуаций.



Правила о первостепенной важности внесения данных о поверке счетчика в электронный реестр получат законную силу в сентябре 2020 г.