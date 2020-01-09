«Жители» мемориального комплекса на Сапун-горе снова оживут

В этом году россияне готовятся отмечать 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно данным пресс-центра ЧФ, в предзнаменовании важного события отдельный ремонтно-восстановительный батальон АБТС уже вовсю готовится к смотру и занимается восстановлением и реставрацией техники, которую недавно доставили из мемориального комплекса «Сапун-гора» в г. Севастополе.



Торжественный смотр войск, приуроченный к 75-летию великой победы, запланирован на 9 мая. В этот день жители Севастополя смогут воочию наблюдать проход по ул. Ленина механизированной колонны современных боевых машин, а также техники времен ВОВ.



В течение последних двух лет служащие вышеупомянутого ремонтного батальона автобронетанковой службы «возвращали к жизни» для участия в параде САУ СУ-76, всем известную «Катюшу», а также танки Т-34 и ИС-2. В этом году к названным образцам техники прибавятся еще пять, среди которых советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 на основе танка ИС с орудием калибра 122 мм и ИСУ-152 с орудием калибра 152,4 мм, противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, грузовой автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой, а также «Андрюша» (БМ-31-12).



Сообщается, что после парада все желающие снова смогут увидеть названные боевые установки в музее «Сапун-гора».