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Минирования продолжаются: на очереди школы

Сегодня в 14:42 Общество 0 31 Карина Мелова
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Анонимные сообщения о минировании продолжают поступать в различные учреждения. Подобные уведомления получили 13 столичных районных судов, три вокзала, а также 10 школьных учреждений. На местах работают специальные оперативные службы. Об этом сотрудники ТАСС узнали от представителей экстренных служб 15 января.

В частности, источник сообщил новостному агентству следующее: «Информация о минировании продолжает поступать в школы города, в настоящий момент их число достигло десяти».

В дополнение к вышесказанному, в среду аноним предупредил об угрозе взрыва в 13 районных судах, храме Христа Спасителя, а также на Казанском, Белорусском и Курском вокзалах. Некоторые из этих локаций уже проверены спецслужбами. Тревога оказалась ложной.

Уведомления о заложенных взрывных устройствах начали массово поступать в судебные и учебные учреждения, на вокзалы, а также в торговые центры и магазины в ноябре 2019 г. в виде электронных писем. Во всех случаях мины обнаружены не были.
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