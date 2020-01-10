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Угрозы взрыва поднялись в небо
27 января в 12:09 Общество 0 273 Карина Мелова
Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлота», совершавший рейс по маршруту «Хабаровск–Москва», был вынужден в скором порядке сесть в аэропорту вылета. Доступ к этой информации СМИ предоставили экстренные службы.
Так, источник сообщает: «Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера».
Известно, что, поднявшись на высоту около десяти тысяч метров, выполнявшее рейс SU1713 воздушное судно подало сигнал тревоги после получения уведомления о наличии взрывного устройства на борту.
Всего в самолете находились 262 пассажира, а также 10 членов экипажа.
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