Угрозы взрыва поднялись в небо

Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлота», совершавший рейс по маршруту «Хабаровск–Москва», был вынужден в скором порядке сесть в аэропорту вылета. Доступ к этой информации СМИ предоставили экстренные службы.



Так, источник сообщает: «Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера».



Известно, что, поднявшись на высоту около десяти тысяч метров, выполнявшее рейс SU1713 воздушное судно подало сигнал тревоги после получения уведомления о наличии взрывного устройства на борту.



Всего в самолете находились 262 пассажира, а также 10 членов экипажа.