|
Новосибирск: наука готовится дать коронавирусу бой
27 января в 14:55 Общество 1 289 Карина Мелова
Официальный ресурс СО РАН «Наука в Сибири» информирует о текущем процессе создания двух экспериментальные вакцин от коронавируса нового типа в Федеральном бюджетном учреждении науки Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Согласно источнику, действие вакцин будет впервые изучено в июне.
Ринат Максютов, генеральный директор центра «Вектор», сообщает о том, что работники подведомственной ему организации разработали 2 диагностических набора для выявления коронавируса 2019-nCoV.
Как уведомил представителей прессы президент РАН Александр Сергеев, количество заразившихся коронавирусом из Китая увеличивается стремительными темпами, что за месяц может спровоцировать всплеск глобальной эпидемии. Академик подчеркивает необходимость активации Роспотребнадзором всех возможных методов борьбы с распространением вируса. Он также говорит о важности тесного сотрудничества с ВОЗ в этом вопросе.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Кремль в нерешительности27 января в 16:14 Государство
Преждевременно вернувшиеся из проводимого в Китае отпуска туристы получат компенсационные выплаты27 января в 13:54 Туризм
Банки будут наказаны за неуплату налогов ИП27 января в 13:01 Финансы
Угрозы взрыва поднялись в небо27 января в 12:09 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Изменение Конституции самороспуска ГД не предполагает В РФ предлагают ввести понятие педагогической тайны Путин не видит смысла в изменении формы правления в государстве Новым генпрокурором РФ стал Игорь Краснов Коллекторы подбираются все ближе к должникам по ЖКХ
На сегодняшний день короноворус включает в себя 40 видов вирусов, которые могут поражать как человека, так и многих животных. Отличительной чертой короновируса является его способность мутировать с невероятно высокой скоростью. В связи с этим, создать вакцину от такого вируса - задача непростая.
На сегодняшний день общее количество заболевших короновирусом 2019-nCoV в Китае составляет около 2 тысяч человек, при этом смертных исходов - 80 случаев. Путем несложных математических подсчетов можно определить, что смертные случаи составляют 4% от общего числа заболевших.
Как утверждают медики Китая, никаких предпосылок к тому, что нынешний короновирус может вызвать тяжелую эпидемию, нет. Однако, учитывая тот факт, что все корновирусы распространяются мгновенно благодаря своим мутациям, поэтому, несомненно, медики всего мира должны быть наготове. И в этом ключе создание двух экспериментальных вакцин является очень своевременным открытием с мировым значением.