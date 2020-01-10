Новосибирск: наука готовится дать коронавирусу бой

Официальный ресурс СО РАН «Наука в Сибири» информирует о текущем процессе создания двух экспериментальные вакцин от коронавируса нового типа в Федеральном бюджетном учреждении науки Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Согласно источнику, действие вакцин будет впервые изучено в июне.



Ринат Максютов, генеральный директор центра «Вектор», сообщает о том, что работники подведомственной ему организации разработали 2 диагностических набора для выявления коронавируса 2019-nCoV.



Как уведомил представителей прессы президент РАН Александр Сергеев, количество заразившихся коронавирусом из Китая увеличивается стремительными темпами, что за месяц может спровоцировать всплеск глобальной эпидемии. Академик подчеркивает необходимость активации Роспотребнадзором всех возможных методов борьбы с распространением вируса. Он также говорит о важности тесного сотрудничества с ВОЗ в этом вопросе.