Путин решил лично промониторить работу по предупреждению распространения коронавируса в РФ

На 29 января назначена встреча президента с руководителем штаба по предотвращению распространения коронавируса Татьяной Голиковой, главой Роспотребнадзора Анной Поповой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Целью заседания является рассмотрение мер, предпринимаемых в связи с риском попадания в РФ вируса 2019-nCoV (ист.: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков).



27 января российское правительство анонсировало формирование оперативного штаба по предупреждению распространения вируса, члены которого составят соответствующие планы и рекомендации, а также будут мониторить эпидемиологическую ситуацию в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил членов группы, возглавляемой Татьяной Голиковой. Сегодня штаб обязуется огласить национальный план по недопущению попадания вируса на территорию России.



О предстоящей встрече Дмитрий Песков сообщает следующее: «Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства».