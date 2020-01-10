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Путин решил лично промониторить работу по предупреждению распространения коронавируса в РФ

29 января в 14:40 Общество 0 277 Карина Мелова
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На 29 января назначена встреча президента с руководителем штаба по предотвращению распространения коронавируса Татьяной Голиковой, главой Роспотребнадзора Анной Поповой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Целью заседания является рассмотрение мер, предпринимаемых в связи с риском попадания в РФ вируса 2019-nCoV (ист.: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков).

27 января российское правительство анонсировало формирование оперативного штаба по предупреждению распространения вируса, члены которого составят соответствующие планы и рекомендации, а также будут мониторить эпидемиологическую ситуацию в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил членов группы, возглавляемой Татьяной Голиковой. Сегодня штаб обязуется огласить национальный план по недопущению попадания вируса на территорию России.

О предстоящей встрече Дмитрий Песков сообщает следующее: «Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства».
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