Столкновение катеров у острова Пхукет унесло жизни двух детей из РФ

По сведениям, предоставленным заведующим консульским отделом дипломатической миссии Владимиром Прониным, примерно в 04:00 МСК у восточного побережья острова Пхукет столкнулись 2 скоростных туристических катера.



На борту одного из суден находился тайский экипаж, а среди пассажиров второго катера, предположительно, были 39 туристов из России. В результате аварии погибли два российских ребенка: 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. 22 пассажирам оказали медицинскую помощь в больницах острова. Наиболее травмированными оказались 2 ребенка и 1 взрослый. 5 граждан РФ уже покинули медучреждения (ист.: The Phuket News). Сведения о смерти двоих детей подтвердил также госпиталь г. Пхукет.



Генеральное консульство России в Пхукете и консульский отдел посольства РФ в Бангкоке беспрерывно поддерживают связь с компетентными органами, больницами Таиланда и с турагентствами для уточнения деталей происшествия.