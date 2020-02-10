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Столкновение катеров у острова Пхукет унесло жизни двух детей из РФ
10 февраля в 13:44 Общество 0 380 Карина Мелова
По сведениям, предоставленным заведующим консульским отделом дипломатической миссии Владимиром Прониным, примерно в 04:00 МСК у восточного побережья острова Пхукет столкнулись 2 скоростных туристических катера.
На борту одного из суден находился тайский экипаж, а среди пассажиров второго катера, предположительно, были 39 туристов из России. В результате аварии погибли два российских ребенка: 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. 22 пассажирам оказали медицинскую помощь в больницах острова. Наиболее травмированными оказались 2 ребенка и 1 взрослый. 5 граждан РФ уже покинули медучреждения (ист.: The Phuket News). Сведения о смерти двоих детей подтвердил также госпиталь г. Пхукет.
Генеральное консульство России в Пхукете и консульский отдел посольства РФ в Бангкоке беспрерывно поддерживают связь с компетентными органами, больницами Таиланда и с турагентствами для уточнения деталей происшествия.
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