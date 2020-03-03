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Роспотребнадзор сообщает об отсутствии новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ

2 марта в 14:08 Общество 0 328 Карина Мелова
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По данным, предоставленным Роспотребнадзором в понедельник, за последние сутки в РФ не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования.

По состоянию на 25 февраля, в КНР зафиксировано 77 779 случаев заражения. За минувшие сутки показатель заболеваемости увеличился на 0,7 % (ист.: Государственная комиссия здравоохранения Китая). Большинство из зараженных (64 786) находятся в провинции Хубэй, где за день число инфицированных выросло на 499. Отмечается, что тяжелой формой заболевания страдают 9126 человек, то есть 11,7 %.

Во всем мире количество заболевших коронавирусом равняется 80 147, из них 2368 вне КНР.

Как сообщалось ранее, все люди, прибывшие из стран, в которых выявлены случаи заражения COVID-19, в момент пересечения российской границы проходят тщательную проверку состояния здоровья с применением мобильных и стационарных тепловизоров, выявляющих повышенную температуру тела. При обнаружении симптомов ОРВИ человека направляют в медучреждение для дальнейшего обследования на предмет наличия у него любых вирусов, включая COVID-19.
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