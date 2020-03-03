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Новый случай инфицирования COVID-2019 у россиянина

2 марта в 16:07 Общество 0 414 Карина Мелова
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Согласно сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, очередной случай инфицирования опасным вирусом нового типа COVID-2019 зарегистрирован в РФ сегодня, 2 марта.

Как было установлено, заразился россиянин, 23 февраля вернувшийся из Италии, где он отдыхал и заболел 21 февраля. 27 февраля молодой человек с признаками ОРВИ обратился за медицинской помощью, после чего его госпитализировали по итогам получения результатов лабораторного обследования, подтвердивших коронавирус. Известно, что заболевание у гражданина РФ протекает в легкой форме.

В штабе также заметили: «Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование».
По материалам ТАСС
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