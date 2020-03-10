В РФ заработает система онлайн-уведомлений об обстановке с коронавирусом

Россияне будут получать онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.



Известно, что к системе будут подключены соцсети и телефонная горячая линия, предоставляющая россиянам достоверные сведения о количестве инфицированных и выздоровевших в каждом регионе и в стране в целом. Кроме того, в сети будет налажен всеобъемлющий контроль экономико-социальных аспектов государства (ист.: «РИА Новости»).



В понедельник, 16 марта, премьер-министр утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на веб-портале правительства.



Напомним: стремительное распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, часто приводящего к тяжелой пневмонии COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в городе Ухань (Китай). По состоянию на 16 марта в мире инфицировано более 169 000 человек, выздоровели более 77 000 пациентов, умерли 6518 человек.