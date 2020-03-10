Минздрав РФ готов ответить на вопросы граждан о COVID-19

Совместно с информагентством ТАСС портал «Будущее России. Национальные проекты» запускает проект по организации прямых эфиров при участии основных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации, врачей и представителей Всемирной организации здравоохранения.



Встречи будут проходить в режиме онлайн в пресс-центре ТАСС. Приглашенные гости ответят на вопросы о коронавирусе нового типа, оставленные аудиторией на страницах портала в социальных сетях и веб-ресурсах агентства. Начало таких встреч запланировано на 20 марта.



Первый участник прямой трансляции – Оксана Драпкина, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины и главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике. Госпожа Драпкина поведает об эффективных мерах профилактики COVID-19, научит соблюдать самоизоляцию (карантин) и расскажет, как сохранить здоровье.



Видеотрансляция, которая начнется в 15:00, будет проходить на веб-ресурсах ТАСС, Минздрава РФ и на портале «Будущее России. Национальные проекты».