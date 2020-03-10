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Воздушное судно доставляет в РФ 500 человек из Касабланки

Сегодня в 16:33 Общество 0 142 Карина Мелова
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Как узнали журналисты ТАСС от представителей посольства России в Рабате, 23 марта из международного аэропорта Касабланки вылетело воздушное судно российского авиаперевозчика Azur Air, на борту которого находится около 500 россиян и граждан прочих стран СНГ. В частности, источник сообщил следующее: «Самолет летит напрямую в Россию, приземлится в аэропорту Внуково».

20 марта в Марокко из-за глобального распространения инфекции Covid-19 был установлен режим чрезвычайного санитарного положения, в связи с чем были созданы условия для отправки российских граждан и выходцев из других стран СНГ на родину.

До этого сотрудники посольства РФ в Рабате и генерального консульства РФ в Касабланке помогли организовать доставку граждан России и стран СНГ, пребывавших в разных населенных пунктах Марокко: Агадире, Эс-Сувэйре, Марракеше, Фесе, Танжере, Эль-Джадиде, Касабланке, Рабате.

2 марта в королевстве был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. В соответствии с последними полученными сведениями, в Марокко инфицировано 122 человека, выздоровело 3 человека. Зафиксировано 4 летальных исхода.
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