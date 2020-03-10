Конец конца света в Хубэе

Завтра, 25 марта, жители Хубэя, являющегося очагом распространения Covid-19, смогут наконец вздохнуть спокойно. Власти страны намерены снять с китайской провинции карантин, кроме административного центра Уханя. Об этом уведомляет региональный штаб по контролю за вирусом.



Лица, не имеющие запрещающих заключений врача, смогут выезжать за пределы провинции или въезжать в нее. Однако школьные учебные заведения, детские сады и техникумы в Хубэе не будут работать до получения научной оценки эпидемиологической обстановки.



Мониторинг состояния здоровья населения, пересекающего границу провинции, будет выполняться на основе применения так называемого «кода здоровья», присваиваемого мобильным приложением с учетом сведений о перемещении и контактах человека. Свободу передвижения предоставляет код зеленого цвета. Тем жителям Хубэя, которые намерены нанести визит в другие провинции, придется еще сдать экспресс-тест на коронавирус.



В многомиллионном Ухане карантин отменят 8 апреля.



По данным Комиссии по здравоохранению Китая, доля риска на большей части территории страны уменьшилась. Все зафиксированные в течение последних трех дней случаи инфицирования обнаружены у лиц, прибывших из-за границы или контактировавших с такими людьми.

Источник: «Ведомости»