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Социальное дистанцирование в действии: россиян просят соблюдать метровое расстояние друг от друга

1 апреля в 11:44 Общество 0 224 Иван Тихонов
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Руководитель Роспотребнадзора совместно с главным санитарным врачом РФ обнародовали постановление с описанием мер борьбы с распространением коронавируса в России. Лейтмотив документа – необходимость соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра. Исключение – поездки в такси.

В Москве и Подмосковье обязательная дистанция между людьми составляет 1.5 метра. Работающие торговые точки обязаны обеспечить для покупателей соблюдение правил социального дистанцирования при помощи специальной разметки.

Роспотребнадзор считает необходимым привлечь к диагностике COVID-19 все действующие в РФ лаборатории (и государственные, и частные), у которых есть разрешение на работу с опасными возбудителями болезней. Регионам поручено организовать двухнедельный карантин для тех, кто возвращается в РФ; при этом граждане должны находиться все это время под наблюдением врачей в специальных местах, отведенных под прохождение карантина. Прибывшие в Москву, будут находиться на карантине под наблюдением врачей в своих домах.
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