Россияне изменили пищевое поведение в период самоизоляции

Портал Mail.ru провел опрос среди россиян на предмет их потребительского поведения в период самоизоляции. Как показали результаты исследования, 43% опрошенных сообщили об увеличении расходов на питание. 49% тратят за одну закупку сумму от 1 до 3 тысяч рублей, а 35% укладываются в 1 тысячу рублей.



Опрос Mail.ru проводился 8–13 апреля среди пользователей кулинарного проекта Hi-chef, передает ТАСС.



Каждый пятый респондент заявил об изменении привычек питания в период ограничений. 56% сообщили, что стали чаще готовить дома, а 12% снизили потребление продуктов питания. Между тем, 32% граждан признались, что стали потреблять больше пищи.



Более того, согласно результатам исследования, 72% респондентов ходят в супермаркеты за едой, как и до периода ограничений, 32% - отправляют за едой членов семьи, а 9% - заказывают продукты онлайн.