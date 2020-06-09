Дошло и до столицы: с сегодняшнего дня в Москве снимается ряд ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о том, что с сегодняшнего дня, 9 июня, в столице снимается ряд ограничений. В частности, речь идет об отмене пропускного режима и режима самоизоляции.



«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. (...) Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — цитируют слова г-на Собянина РИА Новости.



Мэр столицы уточнил, что все жители города, включая людей старше 65 лет, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Кроме того, с сегодняшнего дня сняты ограничения на работу парикмахерских, фотоателье, слонов красоты, ветеринарных клиник, сервисов каршеринга, общественных организаций, кладбищ, агентств по трудоустройству.



Сергей Собянин в то же время подчеркнул, что введенные в конце марта текущего года карантинные меры позволили обеспечить массовое тестирование и оказание медицинской помощи населению, а также избежать взрывного характера распространения COVID-19.



При улучшении эпидемиологической ситуации с 16 июня в Москве будут сняты ограничения на работу зоопарков, риелторских агентств, музеев и библиотек, рекламных и консалтинговых агентств, а также летних веранд. На следующем этапе ослабления ограничительных мер, с 23 июня, гражданам могут разрешить посещать фитнес-центры, бани, рестораны и иные заведения общепита, использовать уличные тренажеры и качели.