ВЦИОМ назвал количество патриотов в России

В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование об уровне патриотизма в РФ. Как показали результаты опроса, 89% россиян считают себя патриотами, 3% - затруднились дать однозначный ответ, а 8% - считают себя патриотами в разной степени.



На вопрос о том, что значит быть патриотом, 47% опрошенных ответили, что это значит любить свою страну, 44% респондентов считают, что это означает работать на благо страны, 32% - защищать страну от любых нападок, 29% - говорить о своем государстве правду, несмотря ни на что.



В исследовании ВЦИОМ указывается, что за последние 10-15 лет наибольшее чувство гордости у россиян из событий в жизни страны вызывает присоединение Крыма (16%). 10% респондентов гордятся проведением Олимпиады, 9% - развитием армии и промышленности.



Более того, на вопрос «Есть ли среди ныне живущих россиян те, кем наша страна могла бы гордиться, или нет?» 13% опрошенных назвали президента РФ Владимира Путина, еще 6% назвали министра обороны РФ Сергея Шойгу, по 3% респондентов – спортсменов, врачей, медработников и ветеранов соответственно.