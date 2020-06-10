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ВЦИОМ назвал количество патриотов в России

Сегодня в 13:17 Общество 0 160 Иван Тихонов
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В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование об уровне патриотизма в РФ. Как показали результаты опроса, 89% россиян считают себя патриотами, 3% - затруднились дать однозначный ответ, а 8% - считают себя патриотами в разной степени.

На вопрос о том, что значит быть патриотом, 47% опрошенных ответили, что это значит любить свою страну, 44% респондентов считают, что это означает работать на благо страны, 32% - защищать страну от любых нападок, 29% - говорить о своем государстве правду, несмотря ни на что.

В исследовании ВЦИОМ указывается, что за последние 10-15 лет наибольшее чувство гордости у россиян из событий в жизни страны вызывает присоединение Крыма (16%). 10% респондентов гордятся проведением Олимпиады, 9% - развитием армии и промышленности.

Более того, на вопрос «Есть ли среди ныне живущих россиян те, кем наша страна могла бы гордиться, или нет?» 13% опрошенных назвали президента РФ Владимира Путина, еще 6% назвали министра обороны РФ Сергея Шойгу, по 3% респондентов – спортсменов, врачей, медработников и ветеранов соответственно.
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