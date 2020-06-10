Главная > Общество

Владимир Путин: «Для каждого из нас Родина – это семья»

12 июня в 16:31 Общество 0 151 Иван Тихонов
1 Изображение

Сегодня, 12 июня, президент России Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России. В частности, глава государства присутствовал на церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в столице, а также вручил награды Героям Труда.

Обращаясь к россиянам и соотечественникам, проживающим за пределами Родины, президент сказал: «Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. (...) На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству».

Вдобавок, в рамках торжественных мероприятий Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство россиян поддерживают инициативы по поправкам в Конституцию.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал глава государства.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Крым готовится к «самому горячему периоду»

12 июня в 12:55 Туризм

Коронавирус в России: оперативные данные на 12 июня

12 июня в 12:07 Медицина

Работать по новым правилам: Роспотребнадзор обозначил требования к продуктовым магазинам

12 июня в 11:35 Торговля

Показатели собираемости платы за «коммуналку» значительно сократились

11 июня в 17:00 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

8 июня: количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек Премьер-министр дал зеленый свет на выезд за границу Правительство рассмотрит законопроект о почасовой оплате труда Ситуация с распространением коронавируса в России на 9 июня В Российском союзе туриндустрии спрогнозировали, когда восстановится туротрасль страны

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru