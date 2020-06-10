Владимир Путин: «Для каждого из нас Родина – это семья»

Сегодня, 12 июня, президент России Владимир Путин принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России. В частности, глава государства присутствовал на церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в столице, а также вручил награды Героям Труда.



Обращаясь к россиянам и соотечественникам, проживающим за пределами Родины, президент сказал: «Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. (...) На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству».



Вдобавок, в рамках торжественных мероприятий Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство россиян поддерживают инициативы по поправкам в Конституцию.



«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал глава государства.