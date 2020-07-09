Главная > Общество

Коронавирус не повлиял на намерение 14 % россиян основать собственный бизнес

8 июля в 13:21 Общество 0 367 Карина Мелова
1 Изображение

В феврале и повторно в июле этого года в 85 регионах Российской Федерации компания IFORS Researсh организовала опрос с целью изучить возможные изменения в намерениях людей основать собственное дело, на которые мог повлиять вызванный распространением COVID-19 кризис.

На вопросы организации ответили 1 600 человек, возраст которых перешагнул за 18 лет. По итогам анкетирования выяснилось, что кризис в условиях пандемии не отбил у респондентов охоту открыть свой бизнес (если сравнивать со статистикой 2019 г.).

Среди факторов, побуждающих к основанию своего дела, были названы шанс иметь в качестве работы интересное занятие (37 % опрошенных), перспектива большего заработка (31 %), а также отсутствие зависимости от нанимателя (28 %).

При этом исследователи узнали и о причинах, по которым россияне не решаются стать предпринимателями. 43 процента респондентов не уверены в себе, 30 процентов бояться потерять деньги, а 22 процента полагают, что не обладают достаточными навыками.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Госдума без ЛДПР: пустые угрозы?

Сегодня в 15:28 Государство

Ростуризм выступает за всестороннее развитие отечественных турпродуктов

Сегодня в 14:51 Туризм

В планах Совфеда создание расширенного парламента на федеральном и региональном уровнях

Сегодня в 13:11 Государство

Официально признано новое средство для лечения SARS-CoV-2

Сегодня в 12:14 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: оперативные данные на 3 июля Коронавирус все еще «гуляет» по РФ Росавиация сказала «нет» международным полетам до конца июля Глава Минздрава спрогнозировал, когда жители РФ смогут вернуться к полноценной жизни «Единая Россия» считает необходимым расширить перечень мер поддержки самозанятых

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru