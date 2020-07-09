Коронавирус не повлиял на намерение 14 % россиян основать собственный бизнес

В феврале и повторно в июле этого года в 85 регионах Российской Федерации компания IFORS Researсh организовала опрос с целью изучить возможные изменения в намерениях людей основать собственное дело, на которые мог повлиять вызванный распространением COVID-19 кризис.



На вопросы организации ответили 1 600 человек, возраст которых перешагнул за 18 лет. По итогам анкетирования выяснилось, что кризис в условиях пандемии не отбил у респондентов охоту открыть свой бизнес (если сравнивать со статистикой 2019 г.).



Среди факторов, побуждающих к основанию своего дела, были названы шанс иметь в качестве работы интересное занятие (37 % опрошенных), перспектива большего заработка (31 %), а также отсутствие зависимости от нанимателя (28 %).



При этом исследователи узнали и о причинах, по которым россияне не решаются стать предпринимателями. 43 процента респондентов не уверены в себе, 30 процентов бояться потерять деньги, а 22 процента полагают, что не обладают достаточными навыками.

По материалам ТАСС