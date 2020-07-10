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РФ может вернуться к ужесточению карантина

Сегодня в 13:05 Общество 0 186 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником агентства «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович поведала о риске возвращения строгих ограничений, призванных сдержать ускорение распространения COVID–19 на территории страны, в случае невыполнения населением установленных правил по соблюдению дистанции и санитарии.

Согласно делегату ВОЗ, это в данный момент это единственно возможная предупредительная мера. Повторное введение строгого карантина будет следующим шагом до тех пор, пока не изобретут действенные вакцины и препараты, которые докажут свою эффективность в борьбе с коронавирусом.

Так, госпожа Вуйнович говорит следующее: «Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький. В общей сложности за полгода ВОЗ зарегистрировала более 10 миллионов случаев COVID-19, причем за каждую из последних двух недель было зарегистрировано более миллиона случаев».

Согласно статистике, на территории Российской Федерации опасный вирус нового типа выявлен у более чем 707 тысяч человек, однако вот уже две недели каждый день регистрируется менее 7 тысяч новых случаев. С начала распространения COVID-19 в России зафиксировано 10 843 летальных исхода и 481 316 случаев выздоровления. Все еще болеют 215 142 человека.
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