«Бессмертному полку» - быть, но в следующем году

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ежегодного шествия «Бессмертный полк» на следующий год. В ходе общения с рабочими завода «Залив» в рамках церемонии закладки новых кораблей в Керчи (Республика Крым) глава государства пообещал, что в 2021 году акция пройдет достойно, широко и мощно.



«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году), но придется перенести мероприятие на следующий год», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.



Напомним, в середине текущего месяца организаторы шествия «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля. Тогда же было предложено перенести акцию на 9 мая 2021 года.