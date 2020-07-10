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«Бессмертному полку» - быть, но в следующем году
20 июля в 15:59 Общество 0 302 Иван Тихонов
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по переносу ежегодного шествия «Бессмертный полк» на следующий год. В ходе общения с рабочими завода «Залив» в рамках церемонии закладки новых кораблей в Керчи (Республика Крым) глава государства пообещал, что в 2021 году акция пройдет достойно, широко и мощно.
«Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году), но придется перенести мероприятие на следующий год», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.
Напомним, в середине текущего месяца организаторы шествия «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля. Тогда же было предложено перенести акцию на 9 мая 2021 года.
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