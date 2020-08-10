Главная > Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают ситуацию в Беларуси

13 августа в 16:45 Общество 0 283 Иван Тихонов
1 Изображение

Аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опросили россиян об их отношении к нынешней ситуации в Беларуси. Как показали результаты опроса, 72% граждан интересуются ситуацией в соседнем государстве, где уже четвертый день проходят протесты после объявления ЦИК итогов голосования.

Большинство респондентов (59%) уверены, что протесты в Беларуси будут подавлены и Александр Лукашенко сохранит свою власть. В победу оппозиции верит только 6% опрошенных; львиная доля из них - молодежь 18-24 лет (18%). Более того, как показало исследование, доля россиян, которые положительно относятся к главе Беларуси, сократилась с 52% в июле до 47% ныне на фоне подавления протестов, а доля тех, кто негативно относится к г-ну Лукашенко, увеличилась с 9% до 12%.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, доля тех, кто не верит властям соседней страны, высока среди молодежи и людей младше 25 лет (47% и 40% соответственно) и сторонников российской оппозиции, не представленной в ГД (44%). А тех, кто безоговорочно верит данным ЦИК Беларуси, больше всего среди сторонников «Единой России» (36%) и людей старше 60 лет (33%).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Москва и Московская область остаются лидерами по общему числу инфицированных COVID-19 в РФ

13 августа в 17:25 Медицина

Евро вновь взял высоту в 87 рублей, подорожав за день более, чем на 1 рубль

13 августа в 16:06 Финансовые рынки

Минские офисы «Яндекс.Такси» и Uber заблокированы неопознанными людьми

13 августа в 15:51 Внешняя политика

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

12 августа в 17:11 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В России проведено более 30 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции Московская биржа планирует допустить НПФ ко внебиржевым финансовым инструментам Евро встречает выходные выше порога в 87 рублей С начала пандемии количество летальных исходов от COVID-19 в РФ превысило 15 тысяч С сегодняшнего дня в регионы РФ начнутся поставки вакцин от гриппа

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru