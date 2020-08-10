ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают ситуацию в Беларуси

Аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опросили россиян об их отношении к нынешней ситуации в Беларуси. Как показали результаты опроса, 72% граждан интересуются ситуацией в соседнем государстве, где уже четвертый день проходят протесты после объявления ЦИК итогов голосования.



Большинство респондентов (59%) уверены, что протесты в Беларуси будут подавлены и Александр Лукашенко сохранит свою власть. В победу оппозиции верит только 6% опрошенных; львиная доля из них - молодежь 18-24 лет (18%). Более того, как показало исследование, доля россиян, которые положительно относятся к главе Беларуси, сократилась с 52% в июле до 47% ныне на фоне подавления протестов, а доля тех, кто негативно относится к г-ну Лукашенко, увеличилась с 9% до 12%.



Согласно данным опроса ВЦИОМ, доля тех, кто не верит властям соседней страны, высока среди молодежи и людей младше 25 лет (47% и 40% соответственно) и сторонников российской оппозиции, не представленной в ГД (44%). А тех, кто безоговорочно верит данным ЦИК Беларуси, больше всего среди сторонников «Единой России» (36%) и людей старше 60 лет (33%).