Россия вновь открывает транспортное сообщение по воздуху с Белоруссией

Как уведомил общественность 1 сентября новостной ресурс БелТА, в Москве при участии представителей санитарно-эпидемиологических служб Белоруссии и России и директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского состоялась встреча, в результате которой была одобрена схема последовательного восстановления авиасообщения между названными странами.



В частности, сотрудники российского ведомства подчеркнули, что «меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам». Переговорщики также договорились изучить проблемы, связанные с эпидемиологической обстановкой, и этапы установления обоюдовыгодной поддержки в будущем.



Напомним: 27 марта 2020 г. в связи со стремительным распространением особо опарного ви руса Covid-19 российские авиалинии прекратили выполнять регулярные и чартерные международные рейсы.



10 июля Федеральное агентство воздушного транспорта представило утвержденный порядок восстановления сообщения по воздуху на международном уровне. Было предложено начать совершать полеты в государства с наиболее благополучной динамикой развития эпидемиологической ситуации. Известно, что 1 августа были открыты рейсы в некоторые страны.