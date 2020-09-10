Особый режим для медработников, вовлеченных в борьбу с Covid-19

Используя в качестве источника пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, издание «Известия» поделились сведениями о намерении правительства составить обновленную версию инструкций рекомендательного характера по ротации смен медиков и их пребыванию в опасной зоне, призванную предупредить стремительное инфицирование большого числа работников данной отрасли.



Как уведомили средства массовой информации, ФМБА планирует разработать отдельную базу данных, которая будет содержать полную информацию о времени работы и отдыха медицинских работников. Стоимость реализации проекта (а это должно произойти до окончания 2020 года) составит 4 миллиона рублей.



По мнению сотрудников ФМБА, чувству опасности у человека свойственна адаптация, в связи с чем спустя некоторое время он начинает не применять меры безопасности. Поэтому важно точно установить момент утомления и эмоционального истощения, чтобы рационально распределить недельную и суточную нагрузку на медика.



Согласно указу главы государства В. В. Путина, в Российской Федерации работники медицинской сферы, принимающие непосредственное участие в борьбе с Covid-19, будут до конца года получать дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц (врачи стационарных отделений), 50 тысяч рублей (средний медперсонал и врачи скорой помощи), 25 тысяч рублей (младший персонал медучреждений, а также средний и младший медперсонал и водители скорой помощи).