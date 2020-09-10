Бесплатный газ бывает только… в России!

Как сообщают «Ведомости», четыре области Российской Федерации, а именно Московская, Челябинская, Тюменская и Курганская, станут первыми регионами, на территории которых будет внедряться инициированная Министерством энергетики социальная концепция газификации.



Реализация упомянутой программы предполагает безвозмездное подведение газа ко всем домам. Срок воплощения данной инициативы в жизнь пока не обозначен.



Согласно пояснению представителя Минэнерго, участниками внедрения социальной концепции будут те регионы, руководство и газораспределительные организации которых выразили готовность придерживаться связанных с ней методических рекомендаций.



Установлено, что на данном этапе газом обеспечены 70 % потребителей в стране. Ожидается, что при помощи социальной концепции газификации названный показатель будет доведен до 83 %. На это уйдет 10 лет и примерно 2 триллиона рублей.