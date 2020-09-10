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Власти опровергли слухи об ужесточении карантинных мер

10 сентября в 14:35 Общество 0 179 Карина Мелова
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Ссылаясь на свои источники в правительстве РФ, ресурс «Интерфакс» 10 сентября опроверг возможность ужесточения ограничительных мер в связи с очередным обострением Covid-19.

Российские власти считают обстановку «стабильной», «контролируемой» и не требующей введения дополнительных карантинных мер. При этом, в случае наблюдения негативной динамики в определенных регионах, будут выполнены соответствующие действия. Так, собеседник агентства «Интерфакс» уточнид: «Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам».

В недавнем прошлом в СМИ и Telegram появились неправдивые публикации о предстоящем ужесточении карантина после назначенного на 13 сентября единого дня голосования.

Однако возглавляющий Минздрав Михаил Мурашко пока не видит причин для этого и говорит о запланированных на ноябрь-декабрь масштабных поставках вакцины против коронавируса в субъекты РФ.
По материалам «Известий»
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