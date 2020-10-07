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Президент рассказал, как изменилась продолжительность жизни в России за 10 лет

6 октября в 15:35 Общество 0 408 Иван Тихонов
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В ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры глава государства Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране за последнее десятилетие выросла на 4.5 года. По его мнению, это хороший показатель.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4.5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», - сказал президент РФ.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай в рамках выступления на Всероссийском форуме по общественному здоровью заявил, что увеличить продолжительность жизни без сокращения показателей по смертности трудящихся невозможно.

«Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным», - цитируют слова г-на Салагая РИА Новости.
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