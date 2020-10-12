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ВЦИОМ рассказал, насколько информированы россияне в вопросах реализации нацпроектов

Сегодня в 13:00 Общество 0 93 Иван Тихонов
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Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их информированности в реализации нацпроектов. Как показали результаты исследования, 85% респондентов наиболее информированы о нацпроекте «Здравоохранение», 80% - о нацпроекте «Образование», 74% - «Демография», 66% - «Цифровая экономика», 63% - «Безопасные и качественные дороги» и 56% - «Международная кооперация и экспорт».

Вдобавок, социологи расспросили россиян о том, какая национальная идея является для них наиболее важной. 92% опрошенных назвали сохранение населения страны, здоровье и благополучие семей наиболее важной национальной идеей.

87% респондентов отметили достойный эффективный труд, а 86% - комфортную и безопасную среду жизни. Еще 81% граждан считают, что главная идея – возможности для самореализации, а 60% - проведение цифровой трансформации.
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