ВЦИОМ рассказал, насколько информированы россияне в вопросах реализации нацпроектов

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян об их информированности в реализации нацпроектов. Как показали результаты исследования, 85% респондентов наиболее информированы о нацпроекте «Здравоохранение», 80% - о нацпроекте «Образование», 74% - «Демография», 66% - «Цифровая экономика», 63% - «Безопасные и качественные дороги» и 56% - «Международная кооперация и экспорт».



Вдобавок, социологи расспросили россиян о том, какая национальная идея является для них наиболее важной. 92% опрошенных назвали сохранение населения страны, здоровье и благополучие семей наиболее важной национальной идеей.



87% респондентов отметили достойный эффективный труд, а 86% - комфортную и безопасную среду жизни. Еще 81% граждан считают, что главная идея – возможности для самореализации, а 60% - проведение цифровой трансформации.