В Московской области предотвратили попытку совершения «скулшутинга»

Люберецкий район, Московская область: общими силами полицейских и сотрудников Федеральной службы безопасности была предотвращена попытка совершения террористического акта двумя лицами подросткового возраста (источники: «Интерфакс» и ТАСС).



Установлено, что преступное нападение на педагогов и учащихся готовили два 16-летних жителя города Люберцы (десятиклассник и студент колледжа), являвшиеся участниками движения School shooting (расстрелы в образовательных учреждениях).



Как сообщают агентства, у задержанных выявлено кустарно изготовленное оружие и прочие атрибуты, свидетельствующие о готовящемся преступлении. От своего источника агентство ТАСС получило такую информацию: «У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)».



Органы охраны правопорядка собираются завести по отношению к подросткам уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).