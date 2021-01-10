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В Московской области предотвратили попытку совершения «скулшутинга»

21 января в 13:54 Общество 0 1182 Карина Мелова
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Люберецкий район, Московская область: общими силами полицейских и сотрудников Федеральной службы безопасности была предотвращена попытка совершения террористического акта двумя лицами подросткового возраста (источники: «Интерфакс» и ТАСС).

Установлено, что преступное нападение на педагогов и учащихся готовили два 16-летних жителя города Люберцы (десятиклассник и студент колледжа), являвшиеся участниками движения School shooting (расстрелы в образовательных учреждениях).

Как сообщают агентства, у задержанных выявлено кустарно изготовленное оружие и прочие атрибуты, свидетельствующие о готовящемся преступлении. От своего источника агентство ТАСС получило такую информацию: «У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью "Естественный отбор" (на английском языке)».

Органы охраны правопорядка собираются завести по отношению к подросткам уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
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