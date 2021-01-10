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В ближайшие месяцы станет возможной запись к врачу в режиме онлайн

28 января в 15:19 Общество 0 212 Карина Мелова
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От сотрудников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ агентству ТАСС стало известно о планах создания мобильного приложения для организации встречи с доктором в режиме онлайн. Развертывание проекта в регионах назначено на I квартал текущего года. Разработать приложение поручено «Ростелекому».

Мобильное приложение, о котором идет речь, является элементом единого портала государственных услуг и будет запущено под эгидой службы «Мое здоровье». Ныне на завершительном этапе находятся интеграционные и нагрузочные тестирования с Минздравом и пилотными регионами России.

Так, представитель Минцифры сообщил: «Мобильное приложение планируется запустить в I квартале 2021 года, в первую очередь будут запущены такие сервисы, как запись к врачу, запись к врачу по направлению, вызов врача на дом, получение электронных медицинских документов и справок и ведение дневника самонаблюдения и т. д. Также планируется оптимизировать существующие услуги, которые доступны на веб-портале госуслуг».
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