«Дистанционка» для студентов РФ закончится 8 февраля

Веб-ресурс Министерства науки и высшего образования обнародовал информацию о переходе высших учебных заведений, которыми заведует Минобрнауки, на стационарное обучение 8 февраля. Распоряжение отдал руководитель ведомства Валерий Фальков (ист.: «Ъ»).



Естественно, будет приниматься во внимание обстановка с Covid-19 в регионе. По словам представителей пресс-службы министерства, если ситуация с коронавирусом усугубится, вузы должны будут вернуться к ограничениям в учебном процессе.



Кроме того, образовательные учреждения обязуются организовать антисептическую обработку рук и поверхностей, проветривание помещений, контроль состояния здоровья, ношение масок и выдерживание социальной дистанции.



Министерство науки и высшего образования вступило в диалог с ректорами, темой которого стало инициированное премьером М. Мишустиным уменьшение платы за обучение в связи с дистанционной формой обучения. Однако это не вызвало поддержки у ректорского состава, опасающегося финансового краха.