Главная > Общество

«Дистанционка» для студентов РФ закончится 8 февраля

29 января в 12:47 Общество 1 190 Карина Мелова
1 Изображение

Веб-ресурс Министерства науки и высшего образования обнародовал информацию о переходе высших учебных заведений, которыми заведует Минобрнауки, на стационарное обучение 8 февраля. Распоряжение отдал руководитель ведомства Валерий Фальков (ист.: «Ъ»).

Естественно, будет приниматься во внимание обстановка с Covid-19 в регионе. По словам представителей пресс-службы министерства, если ситуация с коронавирусом усугубится, вузы должны будут вернуться к ограничениям в учебном процессе.

Кроме того, образовательные учреждения обязуются организовать антисептическую обработку рук и поверхностей, проветривание помещений, контроль состояния здоровья, ношение масок и выдерживание социальной дистанции.

Министерство науки и высшего образования вступило в диалог с ректорами, темой которого стало инициированное премьером М. Мишустиным уменьшение платы за обучение в связи с дистанционной формой обучения. Однако это не вызвало поддержки у ректорского состава, опасающегося финансового краха.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Шабалтина Лариса    29 января в 17:14

Преимущества очного образования, перед дистанционным очевидны: личный контакт с преподавателем, закрепление знаний на практических занятиях, мастер-классы и конференции проводимые вузом, социализация студента, отсрочка от армии, общежитие для иногородних. Стационарная форма обучения дает традиционно высокий результат знаний студентов. Однако, и у дистанционного образования есть несомненные преимущества: возможность успешно совмещать очное обучение и постоянную работу, что не мало важно при высокой стоимости обучения и для получения практического опыта работы для дальнейшего карьерного развития, так как многие работодатели не примут на работу выпускника ВУЗа без опыта работы.

Читайте также

ТПП не поддерживает требование ИП уравнять их условия налогообложения с самозанятыми

29 января в 20:13 Государство

Стала известна тема телефонной беседы президентов России и Америки

29 января в 15:29 Внешняя политика

Ситуация с Covid-19 в РФ сегодня

29 января в 13:54 Медицина

В ближайшие месяцы станет возможной запись к врачу в режиме онлайн

28 января в 15:19 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

РФ демонстрирует позитивную динамику в отношении коронавируса Уровень безработицы в России постепенно снижается В РФ появилась услуга онлайн-бронирования частных рейсов Германия не встанет на пути «Северного потока – 2» Внимание: регулятор сообщил об «апгрейде» мошенничества по телефону

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru