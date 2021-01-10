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«Дистанционка» для студентов РФ закончится 8 февраля
29 января в 12:47 Общество 1 190 Карина Мелова
Веб-ресурс Министерства науки и высшего образования обнародовал информацию о переходе высших учебных заведений, которыми заведует Минобрнауки, на стационарное обучение 8 февраля. Распоряжение отдал руководитель ведомства Валерий Фальков (ист.: «Ъ»).
Естественно, будет приниматься во внимание обстановка с Covid-19 в регионе. По словам представителей пресс-службы министерства, если ситуация с коронавирусом усугубится, вузы должны будут вернуться к ограничениям в учебном процессе.
Кроме того, образовательные учреждения обязуются организовать антисептическую обработку рук и поверхностей, проветривание помещений, контроль состояния здоровья, ношение масок и выдерживание социальной дистанции.
Министерство науки и высшего образования вступило в диалог с ректорами, темой которого стало инициированное премьером М. Мишустиным уменьшение платы за обучение в связи с дистанционной формой обучения. Однако это не вызвало поддержки у ректорского состава, опасающегося финансового краха.
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Преимущества очного образования, перед дистанционным очевидны: личный контакт с преподавателем, закрепление знаний на практических занятиях, мастер-классы и конференции проводимые вузом, социализация студента, отсрочка от армии, общежитие для иногородних. Стационарная форма обучения дает традиционно высокий результат знаний студентов. Однако, и у дистанционного образования есть несомненные преимущества: возможность успешно совмещать очное обучение и постоянную работу, что не мало важно при высокой стоимости обучения и для получения практического опыта работы для дальнейшего карьерного развития, так как многие работодатели не примут на работу выпускника ВУЗа без опыта работы.