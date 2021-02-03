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Желающие поставить прививку от Covid-19 могут записаться на процедуру онлайн
1 февраля в 14:31 Общество 0 338 Карина Мелова
Канал «Россия 24» транслировала рабочую встречу председателя правительства РФ с заместителями, в ходе которой Михаил Мишустин анонсировал переход электронной записи на прививку от коронавируса на веб-ресурсе госуслуг от тестового режима к рабочему, начиная с 31 января.
Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, баннер на главной странице упомянутого веб-ресурса позволяет попасть на страницу регистрации в любом регионе. Информация о желающем вакцинироваться вводится автоматически. Необходимо лишь указать подходящие время и место постановки прививки.
Помимо прочего, на портале госуслуг можно увидеть результаты тестирования на Covid-19, а также оформить паспорт вакцинированного от коронавируса.
Напомним: реализация программы по массовой вакцинации от опасной инфекции началась в Российской Федерации 18 января. В государстве созданы два прививочных препарата: «Спутник V», разработанный специалистами ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».
По материалам «Ведомостей»
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