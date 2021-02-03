Желающие поставить прививку от Covid-19 могут записаться на процедуру онлайн

Канал «Россия 24» транслировала рабочую встречу председателя правительства РФ с заместителями, в ходе которой Михаил Мишустин анонсировал переход электронной записи на прививку от коронавируса на веб-ресурсе госуслуг от тестового режима к рабочему, начиная с 31 января.



Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, баннер на главной странице упомянутого веб-ресурса позволяет попасть на страницу регистрации в любом регионе. Информация о желающем вакцинироваться вводится автоматически. Необходимо лишь указать подходящие время и место постановки прививки.



Помимо прочего, на портале госуслуг можно увидеть результаты тестирования на Covid-19, а также оформить паспорт вакцинированного от коронавируса.



Напомним: реализация программы по массовой вакцинации от опасной инфекции началась в Российской Федерации 18 января. В государстве созданы два прививочных препарата: «Спутник V», разработанный специалистами ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

По материалам «Ведомостей»