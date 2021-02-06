Предоставьте контактные данные, пожалуйста!

Вчера, 4 февраля, на официальном сайте государственных закупок Министерство внутренних дел Российской Федерации разместило тендер на «доведение до ума» своей ведомственной мобильной программы. Сумма предложения составила 63 миллиона рублей.



Суть работы, которая должна быть выполнена, в следующем: в приложение необходимо встроить модуль «Антимошенник», благодаря которому пользователи смогут обнаруживать звонки от мошенников. Однако для этого полиции требуется открытый доступ к телефонным контактам абонента.



Тем не менее, руководитель отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд видит в подобном решении желание МВД пополнить свою базу при помощи контактов пользователей, однако, считает он, при этом существует угроза злоупотреблений и утечки информации (ист.: «Ъ»).